Украинский Омбудсман требует личной встречи с Надеждой Савченко

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«По имеющимся сведениям, Надежда Савченко была насильственным путем вывезена с территории нашей страны в Российскую Федерацию и, таким образом, собственно, стала жертвой похищения со стороны иностранного государства», – говорится в письме украинского Омбудсмана.Читайте такжеСледком РФ: Шансы освободить Савченко такие же, как у Порошенко стать президентом США

В пресс-службе напомнили, что вчера во время пресс-конференции в Киеве Лутковская заявила, что ситуация с Савченко выглядит как международный киднеппинг.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.

Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.Читайте такжеПо факту незаконного лишения свободы Надежды Савченко открыто уголовное производство

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Луганской области, которые погибли в зоне проведения боевых действий.