Богатырёва скажет своё слово

В 14.00 в Секретариате Президента Украины (улица Банковая, 11) состоится брифинг Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, тема брифинга – результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля с.г. Аккредитация журналистов по телефонам: 255-74-02, 255-65-01 и 255-78-44.

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