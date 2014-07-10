Великобритания: Украина не должна допустить «ирландского сценария» на Донбассе

Об этом заявил во время своего официального визита в Днепропетровск Государственный министр по делам Европы МИД Великобритании Дэвид Лидингтон, передает Радио Свобода.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Украина прошла такой путь, как Великобритания с Северной Ирландией. Это противостояние длится десятилетиями и в ходе этого противостояния уже были многочисленные жертвы и раненые, и искалеченные люди. Не хотелось бы, чтобы это повторялось где-то», - заявил Дэвид Лидингтон.

Он также выразил надежду на то, что противостояние в Донецкой и Луганской области завершится в ближайшее время и «правительство Украины установит свой контроль и законную власть в этих регионах».

Одновременно он отметил, что «потребуется достаточно много времени, чтобы убедить все население Украины в том, что сотрудничество с Евросоюзом открывает перспективы и какие экономические выгоды она от этого может получить».

Вместе с тем заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов заявил, что, общаясь с высокопоставленным чиновником МИД Великобритании, власти Днепропетровщины отдавали предпочтение обсуждению будущего сотрудничества с Великобританией, а не современных проблем: об обмене опытом по борьбе с сепаратизмом не говорилось.

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«Любая война всегда заканчивается миром», - добавил он.

По данным сторон, в ближайшей перспективе между Британией и Днепропетровщиной должно быть подписано соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере.

Дэвид Лидингтон занимает пост государственного министра по делам Европы МИД Великобритании с мая 2010 года. В сферу его ответственности входит Европейский союз; Европа, включая Балканы, Украину, Беларусь и Молдову, Россию, Южный Кавказ, Центральную Азиюя; НАТО и европейскую безопасность.