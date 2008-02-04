Кинах стал дедушкой

В пятницу экс-министр экономики, а ныне нардеп-"регионал" Анатолий Кинах впервые стал дедушкой.

Старшая дочь Кинаха, 28-летняя Наталья Ковалко, родила девочку. Как рассказал "Сегодня" сам Анатолий Кинах, он узнал об этой новости в прямом эфире передачи "Свобода Савика Шустера", и сразу же покинул студию, чтобы отправиться в роддом. "У нас была целая неделя счастливая. За 7 дней до того, как Наталья родила девочку, она защитила диссертацию, и стала кандидатом юридических наук", - хвастался новоиспеченный дедушка.

Внучка Кинаха родилась с весом 3.570 кг, и ростом 53 см. Девочку назвали Евгенией, в честь Евгении Александровны, матери Марины Кинах, жены политика. "Я сразу же приехал к дочери, и спустя полчаса после рождения Женечки уже даже подержал ее на руках, а она мне улыбалась", - Анатолий Кириллович не скрывал радости.

Наталья до ухода в декрет работала юристом в аппарате Верховной рады. Ее муж Александр Ковалко до недавнего времени был зампредом "Нефтегаза", сейчас работает юристом. Он - сын депутата 3-го созыва Михаила Ковалко.