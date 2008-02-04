Голомша: следствие точно знает, откуда диоксин, которым был отравлен Ющенко

Заместитель генпрокурора Николай Голомша в интервью изданию "Коммерсантъ-Украина" рассказал, что следствию точно известны места и условия изготовления диоксина, которым был отравлен Виктор Ющенко. Однако комментировать эту тему замгенпрокурора отказался.

"Я отвечу на этот вопрос так – следствию точно известны места изготовления диоксина, условия, но комментировать эту тему нецелесообразно! Если мы сейчас расскажем о том, что знаем, это прочитает тот, кто ждет информации, тот, кто за нами следит. Пусть для этого человека будет загадкой, на какой стадии сейчас находится расследование. Если я прокомментирую наше продвижение, то поставлю под удар и результаты, и самих людей. Потому что люди, которые интересуются этой темой, отслеживают каждое наше движение. И нам не хочется вместо расследования заниматься нашими оппонентами, которые будут создавать проблемы. Чем меньше информации, тем больше мы продвигаемся вперед. Но все имеет начало и конец – развязка будет", - заявил Голомша.

Заместитель генпрокурора заверяет, что расследование ведется на очень профессиональном уровне: "То, что следователи не выдают информации, то, что Галина Климович (руководитель следственной группы по отравлению Виктора Ющенко) глубоко законспирировала это дело,– за это я ей очень признателен. Расследование ведется на очень профессиональном уровне. Поверьте мне, дело расследуется так, как и должно расследоваться "важняками" (следователь по особо важным делам). Если бы я сейчас начал говорить о деталях, не хватило бы ни пленок, ни ручек", - отметил Голомша.