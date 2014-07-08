Контрразведка СБУ задержала двух российских агентов, шпионивших за военным объектом (фото)
В Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб установить пост радиоразведки вблизи одного из военных объектов.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, двое завербованных граждан Украины, которые пытались установить оборудование, были задержаны 8 июля.
«Для этого иностранная спецслужба обеспечила двух завербованных ею граждан Украины шпионской техникой и провела с ними инструктаж относительно ее настройки и использования. СБУ задержала обоих злоумышленников, шпионская спецтехника изъята», - говорится в сообщении.
Читайте такжеСотрудники СБУ задержали курьера, который вез террористам в Донецк почти 5 млн рублейСотрудники СБУ установили, что один из задержанных ранее привлекался российской спецслужбой для похищения секретных сведений о ходе АТО, а также к вербовке наемников для участия в боевых действиях против украинских военных.