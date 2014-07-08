Контрразведка СБУ задержала двух российских агентов, шпионивших за военным объектом (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, двое завербованных граждан Украины, которые пытались установить оборудование, были задержаны 8 июля.

«Для этого иностранная спецслужба обеспечила двух завербованных ею граждан Украины шпионской техникой и провела с ними инструктаж относительно ее настройки и использования. СБУ задержала обоих злоумышленников, шпионская спецтехника изъята», - говорится в сообщении.

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