Порошенко пообещал не применять авиацию и артиллерию в Донецке - мэр

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

«Обсуждались вопросы, связанные с перемещением ополченцев ДНР в Донецк. Президент пообещал, что в Донецке не будут применяться таки методы как в Славянске, Краматорске, Луганске», – сказал Лукьянченко.

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Мэр Донецка также подчеркнул, что применение артиллерии и авиации в городе недопустимо, поскольку чревато экологической катастрофой. Если остановится работа предприятий энергоснабжений, будут затоплены шахты, и вода сможет выйти на поверхность, отметил Лукьянченко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко выступил с предложением провести в Святогорске следующий раунд переговоров по мирному урегулированию на Донбассе с участием России и представителей террористических организаций ДНР и ЛНР.