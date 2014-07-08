Комиссия ВР: 75% героев Майдана были убиты из снайперских винтовок

Комиссия под руководством депутата Геннадия Москаля уверяет, что массовые расстрелы людей на Майдане в феврале осуществила преступная группировка во главе с бывшим президентом Януковичем, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, в отчете говорится о том, что 75% героев Майдана были убиты или ранены из снайперских винтовок.

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По результатам радиоперехватов удалось установить, что на огневых позициях в те дни были снайперы из внутренних войск, спецподразделений "Сокол" и "Беркут" министерства внутренних дел, а также "Альфа" Службы безопасности и Управления госохраны.

Впрочем, судебные перспективы дел погибших героев Небесной сотни, неуверенные: большинство вещественных доказательств уничтожены, выданное оружие так и не вернули на склады.

В своих выводах парламентская комиссия также отмечает: представители оппозиционных на тот момент "Батькивщины", "Свободы" и "Удара" к убийствам людей не причастны.

Относительно погибших силовиков на Майдане комиссия допускает, что их для нагнетания ситуации убивали свои же агенты силовых структур.