Винницкая область направляет в Славянск колонну гуманитарной помощи

"В колонну входят машина питьевой воды, две машины продуктов и автомобиль cформированный для детей и стариков, - медикаменты, детское питание, средства гигиены и прочие необходимые вещи", - сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Анатолий Олейник на официальной странице ОГА в социальной сети Facebook.

"Именно в этот переломный момент для страны, мы хотим обнять наших братьев, продемонстрировать единство страны и подставить плечо Президенту", - подчеркнул винницкий губернатор.

Руководитель Винницкой области также обратился к коллегам с просьбой поддержать жителей Востока Украины и заявил о готовности силами области предоставить помощь в восстановлении инфраструктуры Славянска.

«Обращаюсь к руководству других областей с просьбой поддержать Восток страны и обеспечить всем необходимым наших соотечественников. Вчера вечером на совещании с руководителями строительных организаций и соответствующими департаментами ОГА, выработали план предложений, для помощи жителям Славянска по восстановлению жизненно важных объектов города. Фура продуктов винницким бойцам планово - по графику, сегодня», - сказав Олейник.