ВСУ решает, лишать ли судью Киреева неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам во время перерыва в заседании 12 съезда судей Украины председатель ВСУ Ярослав Романюк.

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По его словам, после рассмотрения представления в Верховном суде соответствующие документы будут направлены на рассмотрение в Верховную Раду.

“Поступили соответствующие документы за подписью генерального прокурора Верховного суда для того, чтобы председатель ВСУ инициировал вопрос в Верховной Раде относительно предоставления согласия на задержание и арест Киреева», - подчеркнул Романюк.

“Эти документы сейчас в Верховном суде, мы их обрабатываем, решение еще не принято”, - сказал он.

Вместе с тем Романюк не смог назвать конкретные сроки, когда может быть принято решение с направлением документов в парламент.