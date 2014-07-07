Украинские войска продолжают освобождать города Донбасса от боевиков
10:57, 07 июля 2014Политика
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Украинские военнослужащие - участники антитеррористической операции полностью контролируют города Славянск и Краматорск Донецкой области, освобождены от террористических незаконных вооруженных формирований.
Украинские войска продолжают освобождать города от боевиков / Фото: Минобороны
5 июля Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей и начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Виктор Муженко доложили Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему ВС Украины Петру Порошенко, что над городским советом города Славянск поднят Государственный флаг Украины.
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