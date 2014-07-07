Украинские войска продолжают освобождать города Донбасса от боевиков

Украинские военнослужащие - участники антитеррористической операции полностью контролируют города Славянск и Краматорск Донецкой области, освобождены от террористических незаконных вооруженных формирований.

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