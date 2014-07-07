СМИ: Силы АТО нанесли авиаудар по боевикам, обстреливавшим аэропорт Луганска

Такую информацию в эфире телеканала "112 Украина" озвучил пресс-секретарь АТО Алексей Дмитрашковский.

"По боевикам, которые производили ранее обстрел Луганского аэродрома, совершен удар. Сейчас обходится без обстрелов аэродрома", - сообщил он.

Кроме того, Дмитрашковский подтвердил информацию о том, что боевики используют символику вооруженных сил, военных десантников, флаги и тем самым вводят в заблуждение мирное население.

Ранее такую информацию распространяла и.о. главы Луганской ОГА Ирина Веригина.