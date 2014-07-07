СМИ: Силы АТО нанесли авиаудар по боевикам, обстреливавшим аэропорт Луганска
10:12, 07 июля 2014Политика
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В Луганске силы АТО нанесли авиаудар по позициям террористов "ЛНР" около аэропорта.
Авиация нанесла удар по позициям боевиков / Фото пресс-службы Минобороны
Такую информацию в эфире телеканала "112 Украина" озвучил пресс-секретарь АТО Алексей Дмитрашковский.
"По боевикам, которые производили ранее обстрел Луганского аэродрома, совершен удар. Сейчас обходится без обстрелов аэродрома", - сообщил он.
Кроме того, Дмитрашковский подтвердил информацию о том, что боевики используют символику вооруженных сил, военных десантников, флаги и тем самым вводят в заблуждение мирное население.
Ранее такую информацию распространяла и.о. главы Луганской ОГА Ирина Веригина.
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