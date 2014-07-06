Политолог считает единственно верным решением не вводить военное положение

Об этом заявил украинский политолог Игорь Попов в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале БТБ.

"Введение военного положения может привести к дальнейшей эскалации конфликта и, возможно, будет выглядеть, как провокация для РФ, то есть стать поводом к прямому военному вторжению России на территорию Украины", - считает он.

Читайте такжеГеращенко объяснила, почему Порошенко отказался вводить военное положение на Донбассе"Президент Украины принимает окончательные решения как наиболее полно и правильно информированное лицо в государстве. Он получает гораздо более объективную информацию, чем журналисты даже самых уважаемых СМИ. Поэтому я понимаю решение Президента не делать ставку на разрешение конфликта исключительно военным способом, ведь это сулит слишком большие потери. Поэтому на данный момент, думаю, все решения Петра Порошенко были единственно верными", - сказал Попов.

Читайте такжеПарубий объяснил, почему не вводят военное положение "Гибель солдат - это трагедия. Но еще большая трагедия - гибель мирных граждан, ни в чем не повинных людей. Поэтому их жизнь и безопасность является более важным приоритетом, чем быстрота и успех антитеррористической операции или какие-либо политические уступки. В связи с этим, я думаю, что в ближайшее время все-таки мы увидим переход от военных методов решения конфликта к политическим и дипломатическим", - подчеркнул Попов.