СМИ: Экс-министр энергетики Ставицкий получил гражданство Израиля
21:52, 04 июля 2014Политика
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Эдуард Ставицкий, занимавший в правительстве Николая Азарова пост министра энергетики и угольной промышленности, получил гражданство Израиля и находится на территории этой страны.
Ставицкий может находиться в Израиле
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в израильских дипломатических кругах.
По данным источника, получение Ставицким первой ступени израильского гражданства стало возможным за счет его корней – одна из бабушек Ставицкого была еврейкой.
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