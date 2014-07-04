СМИ: Экс-министр энергетики Ставицкий получил гражданство Израиля

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в израильских дипломатических кругах.

По данным источника, получение Ставицким первой ступени израильского гражданства стало возможным за счет его корней – одна из бабушек Ставицкого была еврейкой.

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