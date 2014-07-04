В зоне АТО беспилотник сбросил гранату на контрольный пункт десантников на Луганщине

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

"12.35 - беспилотник сбросил гранату на КП десантников в районе Дьяково. Потерь нет. 9.20-10.45 - обстрел из крупнокалиберной снайперской винтовки и из минометов блокпоста на горе Карачун", - говорится в сообщении.Читайте такжеСегодня в зоне АТО боевики убили 9 украинских силовиков, 13 - ранены

Кроме того, в 12.00 на деревянном мосту в селе Закотне на фугасе подорвался Урал.

Один военнослужащий ранен.