Фракция КПУ покинула сессионный зал парламента

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат от КПУ Сергей Гордиенко заявил, что сегодня ни разу фракции КПУ не было предоставлено слово для выступления.

Он отметил, что его фракция не смогла аргументировать свою позицию по законопроектам, поэтому покидает сессионный зал.

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В ответ председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сказал: “Прогнозирую, что вам и не придется возвращаться в зал, потому что оснований фактически для существования вашей фракции не существует”.

“И та ошибка, которая есть в регламенте, надеюсь, в ближайшее время будет исправлена”, - добавил Турчинов.