Обсуждение изменений в Конституцию происходит “достаточно тяжело” - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

“Достаточно тяжело идет обсуждение и начало конституционного процесса в нашей стране, и это понятно, потому что Конституция - это главный документ, по которому должна жить наша страна в этом веке”, - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент планирует рассмотреть проект изменений в Конституцию, внесенный президентом.

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2 июля Порошенко во время встречи с лидерами фракций и групп Верховной Рады подчеркнул, что законопроект о внесении изменений в Конституцию, среди прочего, предусматривает децентрализацию власти.

Фракции «Батькивщина» и «Свобода» заявили, что не поддержат предложенные главой государства изменения в Основной Закон.

Фракция «УДАР» сообщила, что поддержит принятие в первом чтении проекта изменений в Конституцию.