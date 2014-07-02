Боевики на Донбассе минируют дороги, есть угроза мирным жителям - АТО

Об этом сообщил представитель пресс-центра АТО Алексей Дмитрашковський.

"Террористы похитили из шахт Луганщины и Донетчины большое количество взрывчатки, которая использовалась для подрыва породы. Сейчас ее используют для подрыва фугасов, для минирования дорог, мостов и других стратегических объектов", - сообщил он Украинской правде.

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"Так, недавно были взорваны две главные машины в колоннах, которые двигались с грузом для военных. Кроме того, были взорваны железнодорожные пути. Сейчас ведутся работы по разминированию территорий, которые заминированы", - отметил Дмитрашковський.

Он сообщил, что работают собаки, саперы, которые оказывают помощь в разминировании, работают непосредственно сами инженеры по разминированию минных полей.

Отвечая на вопрос, есть ли угроза мирным жителям, он ответил: "Угроза взрыва есть всегда. Если дорога заминирована, независимо от того, или это военная машина, гражданская, угроза есть всегда".

Отвечая на вопрос, используют ли боевики дистанционно управляемые взрывные устройства, он ответил, что иногда "срабатывает мина и на наезд".