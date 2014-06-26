Госпогранслужба: Террористы расставляют растяжки у мест дислокации погранподразделений
17:06, 26 июня 2014Политика
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Специалисты отмечают, что мирные жители не могут иметь таких навыков минирования территорий.
REUTERS
В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что террористы на востоке Украины используют против пограничников средства, которые применяются во время партизанских войн.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в последнее время все чаще пограничники обнаруживают вокруг мест дислокации своих подразделений взрывные устройства и растяжки.
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Специалисты отмечают высокий профессионализм тех, кто устанавливал эти ловушки, и сходятся во мнении, что мирные жители не могут иметь таких навыков минирования территорий.
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