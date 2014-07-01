Правительство уже сейчас готово создать акционерное общество под общественное вещание - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время открытия конференции "От государственного вещания в общественных медиа", сообщает Медиасапиенс.

Премьер-министр подтвердил готовность правительства работать над усовершенствованием Закона "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", а также отметил, что формой собственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины должно быть публичное акционерное общество.

"Правительство готово безотлагательно приступить к выполнению закона об общественном вещании. Если от правительства необходима любая помощь, в том числе и по внесению изменений в закон, по формированию публичного акционерного общества - это есть непосредственная ответственность Кабинета Министров", - заявил Яценюк.

Читайте такжеУкраина находится в состоянии экономической, милитарной, информационной войны - ЯценюкНапомним, форма собственности НСТУ была одним из вопросов дискуссии во время круглого стола "Первоочередные действия по внедрению общественного вещания в Украине", проведенного "Телекритикой" 11 июня.

"Мы последовательно будем двигаться дальше, чтобы в Украине возникло наше с вами общественное телевидение - телевидение украинского общества", - добавил он.

Напомним, 1-2 июля в Киеве проходит Международная конференция "От государственного вещания к общественным медиа", организованная Советом Европы, Европейским вещательным союзом и НТКУ.