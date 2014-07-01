В Славянске находится около десяти танков террористов - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Изюме Харьковской области сказал журналистам и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

“По нашим подсчетам, здесь находится около 10 машин, в том числе машины, снятые с пьедесталов, отремонтированные на одном заводе, в том числе у которых нет снарядов, в том числе и машины, которые прошли через границу с РФ через Изварино и Червонопартизанск”, - сказал Аваков.

По его словам, в Славянске также есть установки залпового огня “Град”.

Министр не уточнил их количества.