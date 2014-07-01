В Славянске находится около десяти танков террористов - Аваков
19:27, 01 июля 2014Политика
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В Славянске находится около 10 танков сепаратистов.
Аваков посчитал танки террористов / liveguns.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Изюме Харьковской области сказал журналистам и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков.
“По нашим подсчетам, здесь находится около 10 машин, в том числе машины, снятые с пьедесталов, отремонтированные на одном заводе, в том числе у которых нет снарядов, в том числе и машины, которые прошли через границу с РФ через Изварино и Червонопартизанск”, - сказал Аваков.
По его словам, в Славянске также есть установки залпового огня “Град”.
Министр не уточнил их количества.
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