На Донетчине перестали ходить автобусы в Краматорск, Славянск и Красный Лиман

По состоянию на 12.00 вторника, 1 июля, транспортное сообщение не осуществляется с городами северной и западной частей Донецкого региона.

Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

"Как сообщили в департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации, в частности, пассажирские автобусы не ходят в Краматорск, Константиновку, Дружковку, Славянск, Красный Лиман и Святогорск", - говорится в сообщении.

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Также в связи с проведением активной фазы АТО приостановлено транспортное сообщение с западной частью региона. Так, не осуществляется движение автобусов в сторону Красноармейска и Доброполья.

Движение по остальным маршрутам региона осуществляется в штатном режиме.