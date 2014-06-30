Боевики из минометов опять обстреливают позиции сил АТО на горе Карачун - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"На протяжении ночи 29-30 июня террористы произвели обстрелы позиций сил АТО. В Луганской области близ г.Кременная обстрелян блок-пост сил АТО. Обстрел велся из автоматического стрелкового оружия и гранатометов. Военнослужащие отбили нападение, открыв ответный огонь из зенитной установки", - сообщил эксперт. Читайте такжеВ сети появилось видео мощного артобстрела горы Карачун

Кроме этого, по словам Тымчука, на протяжении ночи неоднократно производились минометные обстрелы блок-посты сил АТО близ Славянска и Авдеевки.

"С 6.00 утра по настоящий момент террористы обстреливают из минометов позиции сил АТО на горе Карачун. На данный момент потерь среди военнослужащих нет", - написал Тымчук.