В Донецке воины Нацгвардии прорвали осаду террористов и сами взорвали оружейные склады в части – Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на своей страничке в Фейсбуке министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Взрывы в центре Донецка. Не волнуйтесь – это «мирные» взрывы. Находящаяся около трех месяцев в осаде воинская часть 3037 Национальной Гвардии Украины – ответила! Ответила на выдвинутый вчера ультиматум террористов: сложить оружие, сдаться и передать в распоряжение «ДНР» базовый гарнизонный склад оружия, расположенный на территории части», - написал министр.

Он объяснил, что, выслушав ультиматум, «командир части, поступил настоящий украинский офицер, выполнил сложнейшую команду – сегодня деблокировал часть, колонной автомобилей, в полном вооружении, взяв вооружение, что могли вывезти».

«Более 300 гвардейцев, под командованием подполковника Бортеева боевым строем под украинскими флагами пробились через блокпосты террористов и присоединились к силам АТО в секторе Д», - отметил Аваков.

Он также сказал, что бойцы Нацгвардии сами взорвали имеющиеся склады с оружием, чтобы ничего не попало в руки террористов.

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«При попытке террористов, вопреки предупреждениям, проникнуть на оружейный склад воинской части, – сработали сторожевые секреты – склад с оставшимся вооружением и боеприпасами - был взорван. Я отдал такой приказ, что бы предотвратить попадание оставшегося на складе оружия и боеприпасов в руки террористов», - пояснил глава МВД.

Он похвалил гвардейцев, указав, что они, прорвавшись, «своей находчивостью и смелостью – обескуражили террористов – сделали невозможное, сделали то, чего от них противник не мог и ожидать».

Аваков подчеркнул, что он уже «дал распоряжение о присвоении подполковнику Бортееву – внеочередного воинского звания полковник». «Страна постепенно узнает имена своих НАСТОЯЩИХ офицеров, вокруг которых и создается новое качество правоохранителей вооруженных сил!», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, в Донецке террористы, представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» штурмуют одну из воинских частей внутренних войск по ул. Куприна,1 (воинская часть внутренних войск №3037 - УНИАН) и уже взорвали склады с оружием, находящиеся на территории части.