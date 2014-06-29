Силы АТО обезвредили засаду террористов на Луганщине

Силы АТО обезвредили засаду террористов в Луганской области и задержали трех пророссийских боевиков. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на пресс-центр антитеррористической операции.

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У пленных наемников забрали оружие: 7 ручных реактивных противотанковых гранатометов, пулемет Калашникова и патроны.

Боевики намеревались совершить нападение на колонну украинских военных, чтобы помешать поставкам продовольствия и боеприпасов на украинские блокпосты.