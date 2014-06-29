Силы АТО обезвредили засаду террористов на Луганщине
20:49, 29 июня 2014Политика
2
Боевики намеревались совершить нападение на колонну украинских военных.
REUTERS
Силы АТО обезвредили засаду террористов в Луганской области и задержали трех пророссийских боевиков. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на пресс-центр антитеррористической операции.
Читайте такжеУкраинские военные отбили артобстрел горы Карачун
У пленных наемников забрали оружие: 7 ручных реактивных противотанковых гранатометов, пулемет Калашникова и патроны.
Боевики намеревались совершить нападение на колонну украинских военных, чтобы помешать поставкам продовольствия и боеприпасов на украинские блокпосты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter