Силы АТО обезвредили засаду террористов на Луганщине

20:49, 29 июня 2014
Политика
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Боевики намеревались совершить нападение на колонну украинских военных.

REUTERS

Силы АТО обезвредили засаду террористов в Луганской области и задержали трех пророссийских боевиков. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на пресс-центр антитеррористической операции.

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У пленных наемников забрали оружие: 7 ручных реактивных противотанковых гранатометов, пулемет Калашникова и патроны.

Боевики намеревались совершить нападение на колонну украинских военных, чтобы помешать поставкам продовольствия и боеприпасов на украинские блокпосты.

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