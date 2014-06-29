"Стрелок" с террористами прошли по Славянску с иконами (фото)

В Славянске Донецкой области боевики свободно себя чувствуют. Так, в соцсетях появились фотографии боевиков из батальона "Славянск", пишет ТСН.

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Они прошлись шествием по городу в одну из церквей во главе со своим лидером Игорем Гиркиным, который больше известен как "Стрелок". Как видно на фото, бойцы держали в руках флаг своего бандформирования и изображение Христа. На нем также была надпись "За веру. За царя. За святую триединую Русь".

Возможно, фотографии были сделаны с церемонии "посвящения" в боевики. При этом она проходила в церкви. Также на сборище присутствовал священник.