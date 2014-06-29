На Майдане предупредили, что сегодняшнее вече может стать "последней мирной акцией"
Со сцены Майдана зачитали требования, которые уже передали в Администрацию президента.
На пятом вече на Майдане собралось несколько тысяч человек, которые поддержали обращение к президенту Украины о прекращении перемирия, сообщает Украинская правда.
Активисты со сцены зачитали требования, которые уже передали в Администрацию президента.
Кроме прекращении перемирия они касаются введения в Украине военного положения, обеспечения военных необходимым оружием для уничтожения террористов, требования от стран ЕС и США ввести 3 этап санкций по отношению к России.
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Перед зачитыванием обращения, активисты сотен Майдана предупредили президента Украины Петра Порошенко, что эта воскресная акция может стать последней мирной, поскольку он должен прислушаться к настоящему носителю власти - народу Украины.
Кроме того, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, выступая со сцены, рассказал, что украинские военные находятся в ужасном положении, так как средства, которые направлены правительством на их обеспечение, не попадают к адресату.