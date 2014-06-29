На Майдане Незалежности проходит пятое общественное вече (онлайн-трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, на площади и прилегающих улицах собралось несколько тысяч человек. Активисты и организаторы обсуждают подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и продолжение перемирия на востоке Украины.

Присутствующие приветствуют выступающих со сцены сотников Майдана и представителей батальонов «Азов» и «Донбасс», призывающих руководство Антитеррористической операции перейти к активным действиям на востоке Украины, одобрительными возгласами и аплодисментами.

Читайте такжеПод стенами АП - митинг, люди требуют возобновить АТО

«Будем называть вещи своими именами. На Донбассе не АТО, а полноценная война», - сказал выступающий со сцены Майдана сотник второй сотни. Он рассказал, как вчера в очередной раз присутствовал на похоронах одного из своих товарищей, погибшего на востоке, и призвал президента Украины Петра Порошенко и секретаря СНБО Андрея Парубия перейти к активным действиям. «Если вы не найдете в себе сил управлять этими процессами, мы сами станем этими силами», - сказал он, обращаясь к руководству АТО.

Присутствующий на вече представитель Нацгвардии призвал граждан не верить, что Европа должна решить проблемы Украины, поскольку это дело каждого из украинцев. «Донбасс – за Украину. Не верьте, что Донбасс – проблемный регион. Если мы сдадим Донбасс, то завтра проблемными могут назвать Днепропетровск, Киев… Мы не должны отдавать ни пяди своей земли», - сказал он, и подчеркнул, что президент может при принятии решений руководствоваться теми или иными политическими и экономическими соображениями, но не может игнорировать мнение народа Украины. «Мы, как избиратели, должны подсказывать, какие решения принимать», - добавил он.