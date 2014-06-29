В Нацгвардии создали Управление информбезопасности - Аваков

Об этом сообщает в своем Facebook Арсен Аваков.

В обязанности созданного управления будут входить информационные потоки и коммуникации, взаимодействие и оперативное управление информационными потоками в режиме боевой обстановки, обработка и интерпретация поступающей информации для выработки оперативных управленческих решений.

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Руководителем управления назначен Юрий Стець, сообщил Аваков.

Также по его словам создан Департамент по управлению и обеспечению подразделений милиции особого назначения.

"30 вновь созданных спецбатальонов МВД получат помимо территориальной привязки - единый центр управления, профессиональной подготовки и обеспечения на центральном уровне. Проводил совещание с командирами батальонов - выработали ряд управленческих решений, в том числе это - как ключевое - для повышения качества взаимодействия и прямого, без бюрократической волокиты решения всех вопросов, возникающих в этом новом для МВД деле", - сообщил Аваков.

Департамент возглавит Виктор Челован.