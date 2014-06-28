Из Донбасса с начала проведения АТО выехали более 24,3 тысяч человек
С начала проведения АТО (15 апреля) из Донецкой и Луганской областей по состоянию на утро 28 июня силами Межведомственного координационного штаба в другие регионы страны перемещены и расселены более 24,3 тыс. граждан.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, среди отселенных: детей - 9718, инвалидов и лиц преклонного возраста - 2969.
Читайте такжеООН: Число вынужденных переселенцев в Украине достигло 54 тысяч
Наибольшее количество граждан в настоящее время размещены в Киеве, Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
В то же время достаточно много граждан самостоятельно оставили постоянное местожительства и временно переместились к родственникам или знакомым в других областях.
Напомним, правительством создан Межведомственный координационный штаб по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются из временно оккупированной территории и районов проведения АТО.
В каждой области на базе территориальных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям созданы региональные штабы. Для организации помощи в перемещении из районов проведения АТО, поселении и социальном обеспечении граждане могут обратиться в региональные штабы.