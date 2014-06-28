В Херсонской области задержан боевик при попытке сбежать из зоны АТО в Крым

Как сообщает пресс-центр СБУ, боевик пытался сбежать из зоны антитеррористической операции (АТО) в Севастополь. Он был задержан 26 июня в Новоалексеевке Херсонской области в поезде Донецк-Севастополь.

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Отмечается, что, получая задания непосредственно от одного из террористов Игоря Безлера (Бес), Чех руководил группой из 25 боевиков, которая обеспечивала передвижение военной техники (зенитные установки, танки) и диверсантов с территории России в Славянск и Горловку.