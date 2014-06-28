Климкин: Украина надеется на солидарность ЕС в отношении России

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопрос, может ли ЕС ввести третий пакет санкций против России, если на востоке Украины не будет деэскалации конфликта до вечера 30 июня.

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Павел Климкин отметил, что определяться по этому вопросу должны в самом Евросоюзе.

В то же время он напомнил, что вчера на саммите ЕС была подтверждена верность и решимость стран Евросоюза в содействии реализации мирного плана президента Петра Порошенко. «Это было и во время подписания Соглашения об ассоциации, это было во время уникального формата – встречи Петра Порошенко с 28 главами правительств и государств ЕС. Евросоюз полностью понимает, что сейчас соответствующая солидарная позиция является критической», - отметил он.

«Заключение Совета ЕС являются очень четким, и оно является очень важным, поскольку Европейский совет заявил об ответственности всех по реализации мирного плана президента Украины, по деэскалации конфликта», - отметил министр.

Он обратил внимание на то, что впервые в заключении Совета ЕС появилась конкретика, каким образом ЕС будет действовать дальше. «ЕС четко сказал, каково виденье дальнейших шагов по деэскалации, и сказал, что он будет реагировать на то, если деэскалация не состоится», - отметил Павел Климкин.