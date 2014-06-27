Санкции "два плюс": ЕС может запретить ввоз икры и шуб из России - Елисеев

Об этом рассказал глава Представительства Украины при ЕС Константин Елисеев в интервью Deutsche Welle.

Также он сообщил, что выступает за немедленное применение к России третьего этапа санкций за ее роль в вооруженном противостоянии на востоке Украины.

«Я за то, чтобы третий этап санкций был запущен немедленно. Россия пытается флиртовать с западным миром, чтобы предотвратить режим санкций, поскольку он будет болезненным для ее экономики. Не стоит переоценивать отмену разрешения на использование вооруженных сил России в Украине»,- сказал Елисеев.

На вопрос, почему Европа не спешит с третьим этапом санкций, Елисеев ответил, что проблема существует внутри Евросоюза.

Читайте такжеЕврокомиссия подготовила предложения по санкциям против РФ - Баррозу«Я считаю, что самым большим наказанием для России будет достижение единства в рамках ЕС. К сожалению, сегодня среди стран ЕС нет консенсуса относительно введения санкций. Есть отдельные страны, которые находятся под влиянием российской пропаганды. Называть эти страны я не хочу, но мы с ними работаем. Их не так много, это не большинство стран ЕС», - сказал он.

При этом он сказал, что в ЕС есть и так называемый уровень санкций “два плюс” - запрет на ввоз в ЕС предметов роскоши (икра, шубы). «Думаю, это может быть принято. Возможно также расширение списка санкций против лиц, которые раздувают в Украине сепаратизм», - сказал он.

Елисеев отметил, что к третьему пакету санкций против отраслей экономики Евросоюз готов, и это решение могут принять быстро. «Россия должна начать выполнять элементы мирного плана, который поддержал ЕС», - добавил он.

Вместе с тем, из проекта выводов саммита ЕС, текст которых есть в распоряжении агентства УНИАН, следует, что саммит не будет принимать решение о переходе к третьей фазе санкций.