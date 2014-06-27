Солдаты на передовой не воспринимают перемирие и ждут команды "вперед!" - СМИ
23:30, 27 июня 2014Политика
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Большинство украинских солдат на передовой в Славянске настроены против перемирия, ибо время работает против них.
Солдаты на передовой не воспринимают перемирие и ждут команды "вперед!" /Фото Александр Клименко
В последнее время значительно участились обстрелы блокпостов, а солдаты уже не могут дождаться команды "вперед!", передает ТСН.
Есть среди военных и сторонники введения военного положения - закрыть две области, и тогда уже спецотрядами зачистить крупные города.
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Еще одна категория военных - ребята, которые не исключают переговоров с Россией, а временное перемирие они считают началом великого перемирия.
На самом же деле, во всех военных остались семьи и они очень хотят вернуться домой живыми и здоровыми, поэтому есть категория тех, которые за мирное урегулирование этого процесса.
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