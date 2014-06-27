Порошенко на совещании с силовиками решает судьбу АТО

В пятницу вечером Петр Порошенко начал консультации с руководящим штабом АТО, руководителями МВД, СБУ и министерства обороны, говорится в сюжете ТСН. 19:30.

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Решение озвучат сразу после 22:00, когда истекает семидневное перемирие. Его придерживались только украинские военные. Российские боевики нарушали мир ежедневно и только за последние сутки убили пятерых солдат. Поэтому, есть ли смысл щадить бандитов, сейчас обсуждают.

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"Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил, что окончательное решение им будет принято именно сегодня, поскольку период временного прекращения огня заканчивается сегодня в 22.00", - сказал представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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