Мэр Алушты Станислав Колот ушел в отставку

11:23, 27 июня 2014
Политика
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Сегодня в ходе заседания исполкома городского совета Алушты городской председатель Станислав Колот подал заявление об отставке.

REUTERS

"Спасибо всем за сотрудничество. Я подал заявление об отставке. Причин много, причины разные", - сказал членам исполкома Станислав Колот., передает Крымское информационное агенство.

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Он напомнил, что после выборов в сентябре назначение мэра города будет организовано по-другому. "Все будет сделано в соответствии с законодательством", – заверил Станислав Колот.

В Алуште состоится закрытое заседание сессии городского совета, в ходе которого депутатам будет представлена отставка мэра и будет принято решение о том, кто будет исполнять эти обязанности до сентября.

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