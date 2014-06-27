Мэр Алушты Станислав Колот ушел в отставку

"Спасибо всем за сотрудничество. Я подал заявление об отставке. Причин много, причины разные", - сказал членам исполкома Станислав Колот., передает Крымское информационное агенство.

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Он напомнил, что после выборов в сентябре назначение мэра города будет организовано по-другому. "Все будет сделано в соответствии с законодательством", – заверил Станислав Колот.

В Алуште состоится закрытое заседание сессии городского совета, в ходе которого депутатам будет представлена отставка мэра и будет принято решение о том, кто будет исполнять эти обязанности до сентября.