Крымские сепаратисты национализировали государственные дачи и резиденции

Нелегитимный государственный совет Крыма расширил перечень национализированных объектов санаторно-курортной отрасли, включив в него 10 государственных дач и резиденций. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании внеочередной сессии парламента, сообщает Крыминформ.

В перечень национализированных объектов санаторно-курортного комплекса, переданных в управление республиканского объединения санаториев и курортно-оздоровительных учреждений, дополнительно включены 16 объектов. В их числе 4 объекта профсоюзного объединения "Укрпрофздравница" в Ялте, Научно-исследовательский институт детской курортологии и физиотерапии в Евпатории, учебно-спортивная база "Динамо" в Феодосии, и пансионат "Орел" Минобороны в Алуште. Отдельно в перечень включены офисные помещения в Ялте и производственная база в Ливадии.

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Также в перечень национализированных вошли 7 объектов, включающих в себя 10 государственных дач и резиденций.

В республиканскую собственность передана государственная резиденция №3 в Массандре "Малая Сосновка. Шатер". Построенная еще в 1948 году по желанию Сталина за Массандровским дворцом, госдача использовалась для неформальных приемов. В 2011 году здесь свое 61-летие отмечал президент Украины Виктор Янукович.

Национализированы охотничий домик в урочище "Дубрава-2" на территории Крымского природного заповедника, и резиденция "Юсуповский дворцово-парковый усадебный комплекс" в Кореизе, где во время Ялтинской конференции 1945 года жил Сталин. Последние годы Юсуповский дворец не функционировал как госдача, а предоставлял свои залы для vip-торжеств.

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В собственность Крыма как единый объект перешли две дачи в Гаспре - №5 и №7. Первую во времена ЦК КПСС именовали "Маевка", вторую – дача "Чаир". На этих дачах, расположенных рядом с санаторием для украинских нардепов "Нижняя Ореанда", гостила экс-премьер Юлия Тимошенко.

Национализированы две дачи и две резиденции в селе Олива (Мухалатка) недалеко от Фороса - №6 и №8.

Госдачу №9 представители украинской политической элиты любили за теннисные корты и 25-метровый бассейн с морской водой. В бытность президентом Леонида Кучмы на "девятке" гостил нынешний глава РФ Владимир Путин.

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Национализированная госдача №10 резервировалась как гостевая, или сдавалась в аренду. Ее постояльцем был президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов.

Самая знаменитая среди президентских госдач №11, или объект "Заря", была построена в 1988 году в бухте возле мыса Сарыч по распоряжению последнего генсека КПСС Михаила Горбачева. Здесь президент СССР находился под домашним арестом в 1991 году. В 2012-м и 2013-м годах на "Заре" свой день рождения отмечал Виктор Янукович.