Силовики обезвредили 2 из 8 российских танков, на которых боевики штурмовали блокпост в Краматорске - Тымчук
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», боевики на 8 танках штурмовали блокпост в Краматорске, силовики уничтожили 1 танк, другой - захватили. Боевиками подбиты 4 наших БТР и 1 миномет.
Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Ночью террористы осуществили массированный штурм блокпоста №1 близ Краматорска. В штурме принимали участие 8 российских танков. Одновременно велся минометный обстрел блок-поста. В результате ответных действий силовиков 1 танк террористов уничтожен, 1 танк захвачен", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеТеррористы из минометов обстреляли воинскую часть в Донецке
По его словам, погибли 4 военнослужащих, 5 ранены. Боевиками подбиты 4 наших БТР и 1 миномет.
О потерях среди террористов нет данных.
Кроме того, террористы обстреляли позиции сил АТО на горе Карачун близ Славянска.Читайте такжеПорошенко обещает принять в пятницу "важное решение", если боевики не согласятся на условия мирного плана
Снайперским огнем был ранен один военнослужащий.
"С 5.10 до 5.50 утра в Артемовске террористы штурмовали воинскую часть. В штурме принимал участие 1 российский танк. Обстрел велся из танкового орудия, стрелкового оружия и подствольных гранатометов", - написал эксперт.
Штурм был отбит. Потерь среди силовиков нет.