Силовики обезвредили 2 из 8 российских танков, на которых боевики штурмовали блокпост в Краматорске - Тымчук

Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Ночью террористы осуществили массированный штурм блокпоста №1 близ Краматорска. В штурме принимали участие 8 российских танков. Одновременно велся минометный обстрел блок-поста. В результате ответных действий силовиков 1 танк террористов уничтожен, 1 танк захвачен", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеТеррористы из минометов обстреляли воинскую часть в Донецке

По его словам, погибли 4 военнослужащих, 5 ранены. Боевиками подбиты 4 наших БТР и 1 миномет.

О потерях среди террористов нет данных.

Кроме того, террористы обстреляли позиции сил АТО на горе Карачун близ Славянска.Читайте такжеПорошенко обещает принять в пятницу "важное решение", если боевики не согласятся на условия мирного плана

Снайперским огнем был ранен один военнослужащий.

"С 5.10 до 5.50 утра в Артемовске террористы штурмовали воинскую часть. В штурме принимал участие 1 российский танк. Обстрел велся из танкового орудия, стрелкового оружия и подствольных гранатометов", - написал эксперт.

Штурм был отбит. Потерь среди силовиков нет.