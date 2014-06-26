Террористы из минометов обстреляли воинскую часть в Донецке

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии, сейчас ведется ожесточенный бой.

Как известно, вооруженная группировка "Кальмиус" в четверг вечером окружила военную часть 3004 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Донецке, и начала ее штурм. Вследствие штурма ранены 5 пророссийских боевиков.

Позже штурм прекратился и начались переговоры между руководством части и вооруженными нападающими.

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20 июня Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и Пограничной службы.

23 июня после переговоров при участии представителя Украины, России и террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" боевики заявили, что согласны на перемирие до 27 июня.

Во вторник под Славянском у горы Карачун террористы сбили украинский военный вертолет Ми-8. 9 человек погибло. Также боевики напали на опорный пункт АТО и убили 2 военных, еще 3 ранили.

24 июня Порошенко отдал украинским военным приказ без колебаний открывать огонь в ответ на нападения террористов, в связи с тем, что боевики продолжают нападать.