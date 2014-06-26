На Луганщине террористы напали на колонну АТО: уничтожены 5 боевиков, захвачены российские гранатометы
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», второе нападение совершено в районе Ямполя.
В Луганской и Донецкой областях террористы продолжают нападать на колонны сил АТО.
Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», во время нападения террористов на колонну сил АТО близ Дьяково Луганской области 5 боевиков уничтожены, потерь среди силовиков нет.
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"Подразделением сил АТО захвачено около 20 единиц оружия, в т.ч. российские гранатометы РПГ-18. Также во время отступления террористы бросили десяток противопехотных мин МОН-50", - пишет Тымчук.
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Также он отмечает, что второе нападение террористами на колонну сил АТО совершено в районе Ямполя Донецкой области. В ходе столкновения уничтожены 3 боевика. Потерь среди силовиков нет.