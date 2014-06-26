В Луганской области женщина с тремя вооруженными террористами захватила дом бывшего мужа

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, 25 июня в 14.00 в дом на улице Почтовая, где проживает 34-летний местный житель, ворвались 41-летняя женщина (бывшая жена хозяина дома) с тремя мужчинами, вооруженными автоматическим оружием, одетыми в камуфлированную одежду.

Читайте такжеТеррористы пытали супругов 6 дней за украинскую символику у них домаПрибывшие выгнали хозяина из дома, опечатали гараж, в котором стоит автомобиль «Chevrolet Aveo SF 694», а также закрыли дверь в дом, и опечатали их.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Проводится проверка