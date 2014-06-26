В СК РФ уверены, что журналистов ВГТРК расстрелял из миномета командир "Айдара"

Об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

В причастности к смерти журналиста-нелегала Мельничука обвинили "в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны".

"В ближайшее время Следственным комитетом будет вынесено постановление о привлечении Мельничука в качестве обвиняемого и решен вопрос об объявлении его в розыск", - сообщает СК РФ.

Российский журналист Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин погибли 17 июня.

Корнелюку было 37 лет. Он родился в Запорожье. С 1998 года работал в ГТРК «Ямал» - корреспондентом, спецкором, старшим корреспондентом. Затем - одним из руководителей редакции детских программ.

С 2005 года Корнелюк стал заместителем начальника службы информационных программ. В октябре 2013 возглавил корпункт ВГТРК в Мурманске. 1 июня 2014 был командирован в Украину.

По данным СБУ, работал в Украине нелегально.