Гриценко: Россия может забрать свой флот из Севастополя раньше 2017 года

ЧФ РФ не задержится в Севастополе

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что Черноморский флот Российской Федерации должен быть выведен с территории Украины до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Севастополе.

«Я считаю, что период до 2017 года зафиксирован (в двусторонних документах - УНИАН) и не обсуждается», - сказал А.ГРИЦЕНКО. В то же время министр подчеркнул, что Украина не будет инициировать вывод российского флота раньше. По его мнению, решение о ускорении вывода ЧФ может быть принято только российской стороной. «2017 год – это крайний срок, который определен нашим законодательством», - подчеркнул украинский министр.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что подписанный двусторонний договор должен выполняться как Россией, так и Украиной.

По его словам, до этого времени (до 2017 года – УНИАН) Украина и Россия должны обеспечить комфортное пребывание ЧФ РФ в Крыму, соблюдая украинское законодательство. Министр отметил, что, прибывая в Севастополь, постоянно ориентирует командование украинского флота на проведение этой работы. Министр также сказал, что сроки вывода ЧФ всегда напоминаются российской стороне во время встреч представителей военных ведомств двух стран. «Два флота должны существовать бесконфликтно, все вопросы должны решаться в рабочем порядке», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

ЗСУ в финансовом кризисе

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО называет близкой к критической ситуацию с финансированием Вооруженных сил Украины .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Севастополе.

«Ситуация с финансированием ВСУ пр состоянию на сейчас близка к критической», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что исполнились предостережения Минобороны перед утверждением бюджета, что ведомство не сможет самостоятельно заработать почти 3 млрд. грн.

«Я думаю, что такого процента (от общего бюджета ведомства) заработать на собственное содержание не было ни в одной стране мира», - отметил министр.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что для полноценного финансирования оборонное ведомство разработало механизм беспроцентного кредитования Минобороны в случае ненаполнения специального фонда.

«Эта работа, по моему мнению, сознательно задерживается Минфином», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр выразил надежду, что после утверждения нового правительства Минобороны получит нужные средства в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, на потребности ВСУ в этом году предусмотрено 8,9 млрд. грн.: 6,9 млрд. грн. ведомство получает из общего фонда бюджета, а еще 2 млрд. грн. необходимо заработать за счет продажи избыточного военного имущества.

Корабли не готовы к войне

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО не доволен уровнем боевой подготовки Военно-Морских сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Севастополе.

«Я считаю, что государство полностью обеспечено ресурсами, чтобы повысить на порядок уровень технической готовности наших кораблей», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он оценивает состояние боевой готовности ВМС как адекватный существующему уровню угроз и задач.