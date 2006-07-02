Иран объяснил ситуацию с украинскими крылатыми ракетами

Тегеран не покупал у Украины крылатых ракет.

Об этом заявил журналистам в воскресенье, 2 июля, официальный представитель иранского МИД Хамид Реза АСЕФИ.

"Иран не совершал никаких противозаконных действий и не покупал подобные ракеты", - сказал Х.АСЕФИ, передают «Подробности».

Напомним, 30 июня вице-премьер, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ сообщил, что украинская фирма "Прогресс" в 2000-2001 годах поставила Китаю и Ирану по шесть крылатых ракет дальнего действия. Он назвал это грубейшим нарушением режима контроля за ракетными технологиями и добавил, что это был единственный случай нарушения режима нераспространения ракетно-ядерных технологий на территории СНГ.

"Украинская фирма "Прогресс", которая является дочерним предприятием компании Укрспецэкспорт, в 2000 и 2001 годах поставила шесть крылатых ракет Х-55 (это советские ракеты) воздушного базирования большой дальности Китаю и еще шесть таких ракет Ирану, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, начато расследование, официальные органы были проинформированы", - сказал С.ИВАНОВ.