Турчинов: по 10 раз в месяц спецслужбы сообщали, что время военного нападения РФ на Украину определено
Когда Россия вторглась в Крым, украинская армия была не готова противостоять агрессии, рассказал спикер Верховной Рады Александр Турчинов, который выполнял обязанности Президента Украины во время аннексии Россией полуострова.
Об этом спикер Верховной Рады Александр Турчинов рассказал в интервью журналу "Новое время страны".
"Где-то по 10 раз в месяц наши спецслужбы сообщали, что время военного нападения со стороны РФ определено - обычно это было в 3-4 утра. И мы сидели в боевой готовности на командном пункте ... а остатки армии готовились к открытой войне с восточным соседом. Но ее не произошло. Думаю, Москва ожидала ошибок с нашей стороны, прокола", - рассказал Турчинов.Читайте такжеТурчинов отменил 82 указа предыдущих президентов
Кроме этого, он отметил, что когда Россия вторглась в украинский Крым, армия была не готова противостоять агрессии.
"Россия объявила войну, началась оккупация Крыма. Русские выбрали удачное время: в первые дни министр обороны доложил мне, что мы можем противопоставить российской агрессии аж 5 тысяч человек. По всей Украине", - подчеркнул Турчинов.
Продолжение интервью Александра Турчинова читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 27 июня.