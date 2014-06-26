Турчинов: по 10 раз в месяц спецслужбы сообщали, что время военного нападения РФ на Украину определено

Об этом спикер Верховной Рады Александр Турчинов рассказал в интервью журналу "Новое время страны".

"Где-то по 10 раз в месяц наши спецслужбы сообщали, что время военного нападения со стороны РФ определено - обычно это было в 3-4 утра. И мы сидели в боевой готовности на командном пункте ... а остатки армии готовились к открытой войне с восточным соседом. Но ее не произошло. Думаю, Москва ожидала ошибок с нашей стороны, прокола", - рассказал Турчинов.Читайте такжеТурчинов отменил 82 указа предыдущих президентов

Кроме этого, он отметил, что когда Россия вторглась в украинский Крым, армия была не готова противостоять агрессии.

"Россия объявила войну, началась оккупация Крыма. Русские выбрали удачное время: в первые дни министр обороны доложил мне, что мы можем противопоставить российской агрессии аж 5 тысяч человек. По всей Украине", - подчеркнул Турчинов.

Продолжение интервью Александра Турчинова читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 27 июня.