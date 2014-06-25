Избирательный кодекс будет принимать уже новый состав парламента - КВУ

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции выразил руководитель Харьковского регионального отделения Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный.

«Вопрос Избирательного кодекса стоит актуальным в повестке дня, и в направлении того, чтобы его приняли, нужно продолжать работу. Я думаю, что, скорее всего, это с новым составом парламента, - сказал Камчатный. - До парламентских выборов мы уже не успеем принять Кодекс. Я так понимаю, сейчас там вопрос стоит, чтобы до конца сессии внести изменения в Закон о парламентских выборах».

В то же время, по его словам, проект Избирательного кодекса существует, в его разработке принимали участие депутаты от разных политических сил, а также эксперты Комитета избирателей Украины.

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Камчатный высоко оценил возможность проведения досрочных парламентских выборов осенью без принятия Избирательного кодекса.

«Достоверность выборов осенью - около 80%. 20% относится к тому, что идет эскалация конфликта Россией на Донбассе, угроза военного вторжения и тому подобное", - отметил он.

В то же время, вероятность того, что будет новый вид выборов, по открытым спискам - 50 на 50%. "Вроде бы продолжаются сейчас переговоры, вроде бы идет речь, что все соглашаются на внеочередные выборы, но только оставить смешанную систему, которая у нас есть», - сказал представитель КИУ.

«Я вообще не вижу проблем с проведением как парламентских, так и местных выборов», - подчеркнул Камчатный.