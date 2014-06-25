Глава МИД Украины представил госсекретарю США мирный план Порошенко

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел (МИД), встреча состоялась в штаб-квартире НАТО.

Читайте такжеКерри надеется, что Россия поможет заставить террористов сложить оружие

Джон Керри засвидетельствовал полную поддержку США курсу Украины на европейскую интеграцию и углубление взаимодействия с НАТО.

В повестке дня встречи были вопросы двустороннего взаимодействия, а также сотрудничества в рамках НАТО, ООН, ОБСЕ и других международных организаций с целью противодействия агрессивным действиям со стороны России по отношению к Украине.

Павел Климкин выразил благодарность правительству США за активную поддержку Украины всеми возможными средствами. Украинская и американская стороны договорились продолжать активные контакты как на двустороннем уровне, так и в рамках международных институтов.