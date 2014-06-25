Глава МИД Украины представил госсекретарю США мирный план Порошенко
Министр иностранных дел Павел Климкин представил государственному секретарю США Джону Керри мирный план президента Петра Порошенко, который нашел полную поддержку с американской стороны.
Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел (МИД), встреча состоялась в штаб-квартире НАТО.
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Джон Керри засвидетельствовал полную поддержку США курсу Украины на европейскую интеграцию и углубление взаимодействия с НАТО.
В повестке дня встречи были вопросы двустороннего взаимодействия, а также сотрудничества в рамках НАТО, ООН, ОБСЕ и других международных организаций с целью противодействия агрессивным действиям со стороны России по отношению к Украине.
Павел Климкин выразил благодарность правительству США за активную поддержку Украины всеми возможными средствами. Украинская и американская стороны договорились продолжать активные контакты как на двустороннем уровне, так и в рамках международных институтов.