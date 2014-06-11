Вашингтон поддержал инициативу Порошенко о создании спасительного коридора

«В заявлении президента Порошенко говорится, что целью (открытия гуманитарного коридора) является проверить варианты удаления гражданского населения из мест, где они могут пострадать, поскольку безопасность граждан – высший приоритет, – сказала Псаки. – Мы призываем их к тесному сотрудничеству по этому вопросу с Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев и с другими международными организациями, чтобы создать план для любых перемещенных лиц».

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На вопрос, означает ли распоряжение открыть гуманитарный коридор более агрессивную фазу операции против сепаратистов, Псаки ответила: "атаки против представителей украинских органов безопасности продолжились в Луганске и Краматорске. Мы давно считаем – и это то, что госсекретарь сообщил на прошлой неделе президенту Порошенко, – что украинское правительство имеет полное право предпринять шаги для достижения спокойствия и стабильности.

Разговор между президентом Порошенко и президентом Путиным был обнадеживающим, однако вслед за высказанными обязательствами должны быть действия. А пока на украинцах лежит ответственность за соблюдение законов и порядка в их собственной стране…. Они (украинские власти) имеют дело с вооруженными сепаратистами, которые представляют угрозу безопасности их граждан".

Источник Голос Америки