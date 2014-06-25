Порошенко ответил тем, кто требует "жестких" и быстрых военных действий на востоке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на встрече представителей органов местного самоуправления и органов государственной власти «День диалога».

«Знаю, сам факт таких консультаций воспринят неоднозначно в обществе. Есть «ястребы», которые требуют быстрых жестких военных действий. Другие требуют масштабных компромиссов «только чтобы не было войны». Отвечу обеим сторонам: наша цель - не война, не мы, не Украина ее начала. Наша цель - мир. Но подчеркиваю: мир не любой ценой и не при любых условиях. У нас не дрогнет рука, чтобы дать достойный отпор вооруженному агрессору, который посягает на соборность и целостность нашего государства», - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что ему пришлось принять непростое решение о прекращении в одностороннем порядке огня на востоке Украины.

Читайте такжеПора переходить к "плану Б", иначе украинский народ возьмет все в свои руки - батальон "Донбасс"

«Диалог о реализации президентского плана по урегулированию ситуации на Донбассе начался», - сказал Порошенко и напомнил, что мирный план состоит из 15 пунктов, и одним из главных является немедленная демилитаризация региона и восстановление контроля над российско-украинской границей.

По его словам, среди первоочередных шагов мирного плана - восстановление деятельности местных органов власти, восстановление центрального телерадиовещания в Донецкой и Луганской областях с целью противодействия «информационному яду, который сегодня льется с других телеканалов».

Также Порошенко сообщил о других пунктах мирного плана, в том числе о восстановлении экономики, создании рабочих мест на Донбассе, восстановлении жилья и производственных помещений, пострадавших из-за вооруженного конфликта.

Президент напомнил, что этот мирный план поддержали все без исключения международные структуры.