Порошенко ответил тем, кто требует "жестких" и быстрых военных действий на востоке
Президент Украины Петр Порошенко считает позитивным факт начала диалога на востоке страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на встрече представителей органов местного самоуправления и органов государственной власти «День диалога».
«Знаю, сам факт таких консультаций воспринят неоднозначно в обществе. Есть «ястребы», которые требуют быстрых жестких военных действий. Другие требуют масштабных компромиссов «только чтобы не было войны». Отвечу обеим сторонам: наша цель - не война, не мы, не Украина ее начала. Наша цель - мир. Но подчеркиваю: мир не любой ценой и не при любых условиях. У нас не дрогнет рука, чтобы дать достойный отпор вооруженному агрессору, который посягает на соборность и целостность нашего государства», - сказал Порошенко.
Порошенко отметил, что ему пришлось принять непростое решение о прекращении в одностороннем порядке огня на востоке Украины.
Читайте такжеПора переходить к "плану Б", иначе украинский народ возьмет все в свои руки - батальон "Донбасс"
«Диалог о реализации президентского плана по урегулированию ситуации на Донбассе начался», - сказал Порошенко и напомнил, что мирный план состоит из 15 пунктов, и одним из главных является немедленная демилитаризация региона и восстановление контроля над российско-украинской границей.
По его словам, среди первоочередных шагов мирного плана - восстановление деятельности местных органов власти, восстановление центрального телерадиовещания в Донецкой и Луганской областях с целью противодействия «информационному яду, который сегодня льется с других телеканалов».
Также Порошенко сообщил о других пунктах мирного плана, в том числе о восстановлении экономики, создании рабочих мест на Донбассе, восстановлении жилья и производственных помещений, пострадавших из-за вооруженного конфликта.
Президент напомнил, что этот мирный план поддержали все без исключения международные структуры.