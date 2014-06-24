Российское ТВ сравнило развал СССР с планами нацистов: "Словно Гиммлер нашептывал Ельцину в Беловежской Пуще"

Российское телевидение сняло в 2014 году документальный сериал под названием «Война и Мифы», который, как утверждается авторами, разоблачает современные мифы о Великой Отечественной войне. В первой серии цикла приводятся подробности о разработанном немецкими нацистами плане «Ост», который регулировал политику в отношении народов, проживавших в Восточной Европе, и СССР в частности. В своем эфире фильм транлировал российкий «Первый канал», а текст читал российский актер Михаил Пореченков.

Однако российские пропагандисты не смогли удержаться в исторических рамках «сериала», и постоянно напоминают зрителям о том, что, например, страны Прибалтики и Восточной Европы "не помнят уроков истории".

«До чего полезно было бы ознакомиться с планом «Ост» с нашими соседями из Прибалтики, Восточной Европы, откуда все чаще доносятся вопли о нацистском режиме Советского Союза», - говорится на 28 минуте фильма.

Однако настоящий империализм российских "документалистов" проявляется в фильме, когда там проводятся параллели между реализаций плана «Ост» в отношении Украины и политикой Бориса Ельцина, который «додумался» дать Украине и Казахстану независимость.

В контексте «автономии Украины», который ранее предусматривался планом «Ост», в сериале используются такие пренебрежительные обороты, как «нечего в бирюльки играть», и более манипулятивные, такие как «этим зловещим планам суждено было сбыться», «как будто сам Гимммлер нашептывал на ухо Борису Ельцину» и другие.

«Уже в мае 1941 года Розенберг представил Гитлеру проект директив по будущим оккупированным директориям. Отдельная папка была полностью посвящена Украине. «Рейхскомиссариат Украина». Розенберг видел в такой Украине опору третьего Рейха и предлагал ей дать автономию, опираясь на украинских националистов. Ряд документов и предложений Гитлер действительно принял. Но вот автономию Украины вычеркнул сразу. Решил, нечего в бирюльки играть», - говорится в первой серии фильма на 41-й минуте фильма.

«Этим зловещим планам суждено было осуществиться лишь в конце 20-го века. Словно сам Гиммлер нашептывал их в ухо Борису Ельцину в Беловежской Пуще. И тут в пору лишь воскликнуть: но ведь даже нацисты не додумались до отделения от России южноуральских степей, Казахстана и Средней Азии. Это сделали мы сами. Ровно через полвека», - восклицает с сожалением диктор.